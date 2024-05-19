Klopp: "Dünyanın en iyisi Pep"

Liverpool'a veda etmeye hazırlanan Jürgen Klopp, Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Klopp: 'Dünyanın en iyisi Pep'
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19 Mayıs 2024 12:54
Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Jürgen Klopp, uzun yıllardır rekabet ettiği Pep Guardiola için övgü dolu ifadeler kullandı.

Alman teknik adam, Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın dünyanın en iyi teknik direktörü olduğunu söyledi.

Klopp, "Pep Guardiola, dünyanın en iyi teknik direktörü. Dünyadaki başka bir teknik direktörü Manchester City'nin başına getirin, ligi üst üste dört kez kazanamaz." dedi.

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