Klopp: 'Dünyanın en iyisi Pep'

Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Jürgen Klopp, uzun yıllardır rekabet ettiği Pep Guardiola için övgü dolu ifadeler kullandı.



Alman teknik adam, Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın dünyanın en iyi teknik direktörü olduğunu söyledi.



Klopp, "Pep Guardiola, dünyanın en iyi teknik direktörü. Dünyadaki başka bir teknik direktörü Manchester City'nin başına getirin, ligi üst üste dört kez kazanamaz." dedi.





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