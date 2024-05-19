Fonseca'dan geleceği için açıklama

Lille Teknik Direktörü Paulo Fonseca, geleceği için konuştu. Fonseca, "En iyi kararı vermek için ailem ve menajerimle konuşacağım" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fonseca'dan geleceği için açıklama
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19 Mayıs 2024 12:50
Lille Teknik Direktörü Paulo Fonseca, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milan ve Marsilya ile adı geçen Portekizli teknik adam, "En iyi kararı vermek için ailem ve menajerimle konuşacağım." dedi.

Fonseca, ayrıca, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak önemli. Kariyerimde ileriye doğru bir adım atmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

Fonseca'nın ekibi Lille, ligdeki son maçların ardından Şampiyonlar Ligi biletini garantileyebilir.

Paulo Fonseca'nın Lille ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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