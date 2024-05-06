Hollanda devine yeni Türk: Yusuf Yazıcı

Ligeu 1 ekibi Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli oyuncu Yusuf Yazıcı için transfer gelişmesi yaşandı.



Hollanda basını Voetbalzone'da yer alan habere göre; ligde kötü bir sezon geçiren Ajax, sol ayaklı bir sağ kanat arıyor.



YUSUF YAZICI'YA DA YER VERDİLER



Geçmişte Antony ve Hakim Ziyech gibi sol ayaklı sağ kanat oyuncularından büyük verim alan Hollanda ekibi, bu mevkiye yeni bir ismi transfer etmek için harekete geçti.



Hollanda basını, Ajax'a sağ kanat pozisyonu için 10 aday belirlerken Yusuf Yazıcı'ya da yer verdi.



"10 NUMARA, SON DERECE TEKNİK"



Haberde, Yusuf'un Lille ile sezon sonunda sözleşmesinin biteceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Önümüzdeki yaz bedava transfer edilebilecek çok az kaliteli sağ kanat oyuncusu olacak ve Yusuf Yazıcı bu konuda bir lütuf olabilir. Lille'in 10 numarası son derece teknik, dar alanda güçlü ve çok yönlülüğü nedeniyle sağ kanat pozisyonunu da doldurabiliyor."



AHMETCAN KAPLAN DA AJAX'TA



Ajax'ta Trabzonspor'dan 9.5 milyon euroya transfer edilen Ahmetcan Kaplan da forma giyiyor.



Bu sezon Fransız ekibiyle 41 maça çıkan Yusuf, 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.





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