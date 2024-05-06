Lukaku: "Bana Mertens söyledi"

Belçika'da bir programa konuk olan ve katılımcıya yardımcı olan Romelu Lukaku, "Programı takip etmiyordum. Bana Mertens, Vertonghen ve Dembele söyledi." ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lukaku: 'Bana Mertens söyledi'
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06 Mayıs 2024 19:46
Roma'nın golcü futbolcusu Romelu Lukaku, ülkesi Belçika'da bir televizyon programına konuk oldu.

Belçika'da yayınlanan De Mol isimli yarışmada, katılımcıların, yarışmaların bir bölümünde rakiplerine bir hikaye anlatmaları gerekiyor. Rakipler de bu hikayelerin doğru olup olmadığını tahmin etmeye çalışıyor.

Yarışmada yer alan bir katılımcı, pazar günü yayınlanan bölümde, hikaye anlatma kısmında Roma'ya gittiğini ve Romelu Lukaku ile birlikte top sürdüğünü söyledi. Kimse bu hikayeye inanmazken, yarışmacının anlattığı hikaye doğru çıktı.

"BANA MERTENS SÖYLEDİ"

Roma'da katılımcıyla bir araya gelen Lukaku, birlikte top sürdüğü isme şu sözleri kullandı; "Programı pek takip etmiyorum ama Mertens, Vertonghen ve Dembele benimle bu konu hakkında konuştu."

*Belçika'daki program, pazar akşamı Lukaku'nun Roma formasıyla Juventus'a karşı mücadele ettiği sırada yayınlandı.




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