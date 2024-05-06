Lukaku: 'Bana Mertens söyledi'

Roma'nın golcü futbolcusu Romelu Lukaku, ülkesi Belçika'da bir televizyon programına konuk oldu.Belçika'da yayınlanan De Mol isimli yarışmada, katılımcıların, yarışmaların bir bölümünde rakiplerine bir hikaye anlatmaları gerekiyor. Rakipler de bu hikayelerin doğru olup olmadığını tahmin etmeye çalışıyor.Yarışmada yer alan bir katılımcı, pazar günü yayınlanan bölümde, hikaye anlatma kısmında Roma'ya gittiğini ve Romelu Lukaku ile birlikte top sürdüğünü söyledi. Kimse bu hikayeye inanmazken, yarışmacının anlattığı hikaye doğru çıktı.Roma'da katılımcıyla bir araya gelen Lukaku, birlikte top sürdüğü isme şu sözleri kullandı;