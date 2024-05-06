İtalya Serie A'nın 35. haftasında Francesco Calzona'nın ekibi Napoli deplasmanda Fabio Cannavaro'nun yönetimindeki Udinese ile 1-1 berabere kaldı.
Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadelede Napoli'nin golünü 51. dakikada Victor Osimhen kaydederken, Udinese'ye beraberliği getiren golü 90+2'de Isaac Success kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Napoli 51 puanda kalırken, Udinese 30 puana ulaşmış oldu. Napoli galibiyet özlemini 4 maça yükseltirken, Udinese'nin kazanamama serisi 7 maça yükselmiş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Udinese deplasmanda Lecce ile karşılaşırken, Napoli evinde Bologna ile karşılaşacak.
Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadelede Napoli'nin golünü 51. dakikada Victor Osimhen kaydederken, Udinese'ye beraberliği getiren golü 90+2'de Isaac Success kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Napoli 51 puanda kalırken, Udinese 30 puana ulaşmış oldu. Napoli galibiyet özlemini 4 maça yükseltirken, Udinese'nin kazanamama serisi 7 maça yükselmiş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Udinese deplasmanda Lecce ile karşılaşırken, Napoli evinde Bologna ile karşılaşacak.
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