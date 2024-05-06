Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'de Konyaspor karşılaşmasında sarı kart gören Mert Müldür, gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'ye kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2024 20:41
Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Konyaspor karşılaşmasının 33. dakikasında Ahmet Oğuz, Ferdi'ye faul yaptı ve ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı.

Bu gerginlik sırasında kulübeden itirazda bulunan Fenerbahçeli Mert Müldür, sarı kart gördü. Milli oyuncu, bu sarı kartla cezalı duruma düştü.

Mert Müldür, gelecek hafta Kayserispor maçında takımını yalnız bırakacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery