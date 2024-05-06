Fenerbahçe'ye kötü haber!

Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Konyaspor karşılaşmasının 33. dakikasında Ahmet Oğuz, Ferdi'ye faul yaptı ve ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı.
Bu gerginlik sırasında kulübeden itirazda bulunan Fenerbahçeli Mert Müldür, sarı kart gördü. Milli oyuncu, bu sarı kartla cezalı duruma düştü.
Mert Müldür, gelecek hafta Kayserispor maçında takımını yalnız bırakacak.
Konyaspor karşılaşmasının 33. dakikasında Ahmet Oğuz, Ferdi'ye faul yaptı ve ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı.
Bu gerginlik sırasında kulübeden itirazda bulunan Fenerbahçeli Mert Müldür, sarı kart gördü. Milli oyuncu, bu sarı kartla cezalı duruma düştü.
Mert Müldür, gelecek hafta Kayserispor maçında takımını yalnız bırakacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU