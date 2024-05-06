Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları başladı

Marmaris'te düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları başladı. Organizasyona 15 ülkeden 43 yelkenli yat ile yaklaşık 400 yelkenci katılıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları başladı
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06 Mayıs 2024 18:22
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünce (MİYC) düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat yarışlarına Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Beyaz Rusya, Rusya, Romanya, Letonya, Azerbaycan, Kazakistan, Estonya, Kırgızistan, Litvanya, Karadağ, Lüksemburg, Venezuela ve Almanya'dan 43 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarış başlamadan bir süre körfezde antrenman turları attı.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği start zamanının ardından sınıflarına göre start alan yatlar, yelkenlerini rüzgarla doldurup Palamütbükü'ne doğru deniz ve doğanın keyfini sürdü.

IRC-0, IRC-1, IRC-2 ve IRC-3 sınıfında yarışan yatlar, ilk yarışın ardından ikinci günü serbest gün olarak geçirecek.

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