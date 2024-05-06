İşte Galatasaray'da Mertens ile son durum!

Galatasaray'ın takımda kalmasını istediği Dries Mertens ile görüşmeler devam ediyor. Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılılardan şu anda aldığı maaşa yakın bir ücret talep ediyor. Mertens, indirimi kabul ederse sözleşme yenilenecek.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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İşte Galatasaray'da Mertens ile son durum!
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06 Mayıs 2024 18:55
Galatasaray'da takımda kalması istenen Dries Mertens ile yapılan yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

MERTENS'İN TALEBİ

Galatasaray, Dries Mertens ile henüz anlaşma sağlamadı. Belçikalı futbolcu, şu anda aldığı maaş civarında bir ücret talep ediyor.

Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Mertens indirimi kabul ederse, sözleşme bir yıllığına yenilenecek.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Dries Mertens, Sivasspor karşılaşmasının ardından geleceği için gelen sorunun ardından, "Göreceğiz, bu hafta görüşmeler olacak." şeklinde cevap vermişti.

BU SEZON NE YAPTI?

Galatasaray'da bu sezon 48 maçta süre bulan 37 yaşındaki deneyimli futbolcu, 11 gol, 17 asistlik performans ortaya koydu.

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