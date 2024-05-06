Szymanski: "Söyleyecek bir şey yok"

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, Konyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Szymanski: 'Söyleyecek bir şey yok'
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06 Mayıs 2024 22:18
Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, Konyaspor karşılaşması sonrası görüşlerini aktardı.

Polonyalı futbolcu, karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yaptı ve şu sözleri kullandı;

"Maalesef puan kaybı yaşadık. Başka söylenecek bir şey bulamıyorum. Yarattığımız şanslar vardı, gollerle değerlendirebilirdik. Ancak ne yazık ki maç 0-0 bitti."

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