Szymanski: 'Söyleyecek bir şey yok'

Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, Konyaspor karşılaşması sonrası görüşlerini aktardı.
Polonyalı futbolcu, karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yaptı ve şu sözleri kullandı;
"Maalesef puan kaybı yaşadık. Başka söylenecek bir şey bulamıyorum. Yarattığımız şanslar vardı, gollerle değerlendirebilirdik. Ancak ne yazık ki maç 0-0 bitti."
Polonyalı futbolcu, karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yaptı ve şu sözleri kullandı;
"Maalesef puan kaybı yaşadık. Başka söylenecek bir şey bulamıyorum. Yarattığımız şanslar vardı, gollerle değerlendirebilirdik. Ancak ne yazık ki maç 0-0 bitti."
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