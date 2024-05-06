Denzel Dumfries'in hayali Manchester United

Inter ile yeni sözleşme imzalayacağı konuşulan Denzel Dumfries'in ayrılması durumunda transfer olmak istediği takım da belli oldu.



Football Italia'nın haberine göre; Premier Lig'den birçok takım Denzel Dumfries ile ilgileniyor.



DUMFRIES'İN HEDEFİ MANU



Haberde, Hollandalı oyuncunun orta sıra takımlara transfer olmak istemediği, eğer Inter'den bir takıma transfer olacaksa bu takımın Manchester United olmasını istediği aktarıldı.



Ayrıca Dumfries'in vatandaşı olan Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ın takımın başında kalması durumunda bu transfer ihtimalinin daha da artacağı ifade edildi.



DUMFRIES'TEN YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI



28 yaşındaki yıldız oyuncu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Inter ile yeni sözleşme yapacağının sinyallerini de vermişti: "Kulüp zor bir dönemden geçse de yeni sözleşme konusunda görüşmeler iyi ilerliyor. Görüşmelere devam edeceğimizi düşünüyorum. Kısa bir süre içinde sonuçlanır.''



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Inter ile 34 maça çıkan Dumfries, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.





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