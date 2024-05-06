Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de iki sakatlık yaşandı.
Sarı-lacivertli takımda Osayi Samuel, 51. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı.
Fenerbahçe'de oyuna devam edemeyen Osayi Samuel yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.
SAMUEL'İN ARDINDAN İRFAN
Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in ardından İrfan Can Kahveci de sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. İrfan Can yerine 54'te Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.
Sarı-lacivertli takımda Osayi Samuel, 51. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı.
Fenerbahçe'de oyuna devam edemeyen Osayi Samuel yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.
SAMUEL'İN ARDINDAN İRFAN
Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in ardından İrfan Can Kahveci de sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. İrfan Can yerine 54'te Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.
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