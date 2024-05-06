Fenerbahçe'de iki sakatlık!

Fenerbahçe'de Osayi Samuel, Konyaspor karşılaşmasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in ardından İrfan Can Kahveci de sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.

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Fenerbahçe'de iki sakatlık!
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06 Mayıs 2024 21:14
Son güncelleme 06 Mayıs 2024 21:15
Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de iki sakatlık yaşandı.

Sarı-lacivertli takımda Osayi Samuel, 51. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı.

Fenerbahçe'de oyuna devam edemeyen Osayi Samuel yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

SAMUEL'İN ARDINDAN İRFAN

Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in ardından İrfan Can Kahveci de sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. İrfan Can yerine 54'te Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.

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