Sergen Yalçın: "Geleceğimle ilgili konuşacağım"

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Pendikspor maçının ardından geleceğiyle ilgili açıklama yapacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'Geleceğimle ilgili konuşacağım'
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06 Mayıs 2024 19:40
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Pendikspor maçı öncesi açıklamada bulundu.

Beşiktaş ile adı geçen Sergen Yalçın, Pendikspor maçının ardından geleceğiyle ilgili açıklama yapacağını söyledi.

Sergen Yalçın, şu sözleri kullandı;

"Hafta içi başkan ve yönetim ile gelecek sezon planlamasına dair ciddi bir toplantı yaptık. Maçtan sonra onlarla ilgili konuşacağım. Bizimle ilgili de çok spekülasyonlar yapılıyor. Hakkımda asparagas haberler yapılıyor, hiç sevmediğim bir durum. Bizde gizli saklı yok."

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