Weston McKennie'den geleceği için net açıklama!

Juventus forması giyen 25 yaşındaki ABDli oyuncu Weston McKennie, geleceğiyle ilgili merak edilenleri cevapladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Weston McKennie'den geleceği için net açıklama!
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06 Mayıs 2024 15:38
Juventus forması giyen 25 yaşındaki ABDli oyuncu Weston McKennie, geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

McKennie yaptığı açıklamada, "Sözleşmemin bitmesine 1 yıl kaldı. Menajerim görüşmelerini sürdürüyor. Tabii ki kalmak istiyorum ama ne olacağını göreceğiz. Umarım en kısa sürede sözleşme işini hallederiz. Takım olarak son 3 yıldır aynı hedef için uğraşıyoruz." dedi.

İtalya Kupası'nı kazanmak istediklerini belirten ABDli orta saha, "Serie A'yı kazanıp, Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar elde etmek istiyoruz. Juventus'u eski ihtişamlı günlerine döndürmek istiyoruz. Bu sezon en azından İtalya Kupası'nı kazanarak sezonu güçlü bir şeklide bitirmenin hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Juventus'ta 36 kez forma giyen başarılı oyuncu 10 asist yaptı.

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