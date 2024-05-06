Sporting'de şampiyonluğun mimarı Gyökeres!

Portekiz'de Sporting şampiyonluğa ulaşırken, İsveçli golcü Viktor Gyökeres bu sezon attığı 41 golle kupanın en büyük mimarlarından biri oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sporting'de şampiyonluğun mimarı Gyökeres!
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06 Mayıs 2024 16:10
Son güncelleme 06 Mayıs 2024 16:12
Portekiz Ligi'nde Sporting bitime iki hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

56 GOLE KATKI SAĞLADI

Ruben Amorim'in ekibinde şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri İsveçli golcü Viktor Gyökeres oldu. Sporting'in geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu, 47 maçta 41 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.

Gyökeres'in adı transferde Chelsea ve Arsenal gibi İngiliz ekipleriyle anılıyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Sporting, geçtiğimiz yaz Gyökeres için Coventry City'ye 21 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Golcü futbolcunun kulübü Sporting ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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