Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, playofflarda Denver Nuggets'a karşı 0-3 geride kalmanın getirdiği baskı hakkında konuşarak, bu durumu "altı üstü basketbol" olarak nitelendirdi.



Batı Konferansı playoff ilk turunda Nuggets'a karşı 3. maçta alınan 107-112'lik mağlubiyetin ardından James, kendisine sorulan soruyla ilgili olarak playoff baskısının neden kaçınılmaz olduğunu şu sözlerle açıkladı:



"Playofflardayız ve hepimiz profesyonel adamlarız. Kaygı ve baskı yaşamanız, baskıyı hissetmeniz zaten gerekiyor, mesele bu. Playoffların olayı budur. Dolayısıyla bu soruyu nasıl cevaplayacağımı bilmiyorum. Bence herkese teker teker sorup öğrenmen gerekir."



James, takım arkadaşlarının kusursuz basketbol oynama ihtiyacı nedeniyle kendilerini baskı altında hissettiklerini varsaymak istemediğini, ancak kendisinin ve Anthony Davis'in bu durumun üstesinden gelebileceğini söyledi:



"'Ben de öyle düşünüyorum' demesi zor. Böyle diyemem, çünkü kimsenin aklını okumuyorum. Ama playofflardayız ve Anthony ile ben altı yıldır birlikte oynuyoruz. Zirveyi de gördük, zirveye yaklaştığımız da oldu. Çok fazla maçta oynadık.



Yani şampiyonluğu kazanmak için yapılması gerekenlerin ve kusursuza ne kadar yakın oynamamız gerektiğinin farkındayız. Ben şampiyonluk yolunda bu senaryodan dört kez geçtim ve birini de beraber başardık."



James, takımdaki herkesin mükemmeliyetçi olmasını beklemediğini de sözlerine ekledi:



"Bunu bana sorman çok doğru değil, çünkü mükemmeli kovalamayanlara karşı herhangi bir düşüncem yok. Ve günün sonunda, altı üstü basketbol oynuyoruz."



LeBron, serinin 3. maçını 24 sayı, 6 ribaund ve 9 asistle tamamladı.





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