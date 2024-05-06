Darwin Nunez, Liverpool'da gemileri yaktı!

Uruguaylı futbolcu Darwin Nunez, Instagram hesabında Liverpool ile ilgili olan tüm paylaşımlarını kaldırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Darwin Nunez, Liverpool'da gemileri yaktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2024 13:36
Son güncelleme 06 Mayıs 2024 13:38
Son dönemde oyun içindeki performansı ve kaçırdığı gollerle Liverpool taraftarının eleştiri odağı olan Darwin Nunez'den flaş bir hareket geldi. 

Uruguaylı yıldız, Instagram hesabında şu ana dek Liverpool ile ilgili paylaştığı tüm içerikleri sildi. 

Bu davranış futbol kamuoyunda Nunez'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı. 

Öte yandan Liverpoollu taraftarlar, tüm paylaşımlarını kaldıran Nunez'e sosyal medyadan tepki gösterdi. 

İSMİ BARCELONA İLE ANILIYOR

24 yaşındaki golcünün ismi bir süredir La Liga devi Barcelona ile de anılıyor.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Liverpool ile 52 maça çıkan Nunez, 18 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery