Darwin Nunez, Liverpool'da gemileri yaktı!

Son dönemde oyun içindeki performansı ve kaçırdığı gollerle Liverpool taraftarının eleştiri odağı olan Darwin Nunez'den flaş bir hareket geldi.



Uruguaylı yıldız, Instagram hesabında şu ana dek Liverpool ile ilgili paylaştığı tüm içerikleri sildi.



Bu davranış futbol kamuoyunda Nunez'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.



Öte yandan Liverpoollu taraftarlar, tüm paylaşımlarını kaldıran Nunez'e sosyal medyadan tepki gösterdi.



İSMİ BARCELONA İLE ANILIYOR



24 yaşındaki golcünün ismi bir süredir La Liga devi Barcelona ile de anılıyor.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Liverpool ile 52 maça çıkan Nunez, 18 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.





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