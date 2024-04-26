Real Madrid'de Mbappe için 3 seçenek!

PSG'den Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, Fransız yıldızın transferi ve tanıtımı için hazırlıklara başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de Mbappe için 3 seçenek!
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26 Nisan 2024 19:04
Real Madrid, 3 sezondur gündeminde yer alan Kylian Mbappe'ye kavuşmak için geri sayıma geçti.

İspanyol devi, Paris Saint-Germain forması giyen Fransız yıldızın duyurusu ve sunumu için şimdiden hazırlıklarına başladı.

AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid, Mbappe'nin transfer duyurusu ve sunumu için 3 farklı plan düşünüyor. 25 yaşındaki yıldız için Real Madrid'de düşünülen planlar şu şekilde;

-Şampiyonlar Ligi finalinden sonra (1 Haziran) transferin duyurusunu yapmak ve Avrupa Şampiyonası öncesi (14 Haziran) Mbappe'nin tanıtımının yapılması.

-Transferin duyurusunun sezon sonunda açıklanması ve sunumun daha sonra yapılması.

-Transferin duyurusu ve Mbappe'nin tanıtımı için Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bitmesini beklemek. (14 Temmuz)

BU SEZON PERFORMANSI

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kylian Mbappe, bu sezon Fransız temsilcisinde 43 maçta 43 gol attı ve 10 asist yaptı.

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