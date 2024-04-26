Tuchel: 'Kane'in burada olmasından mutluyuz'

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, takımın golcüsü Harry Kane için övgü dolu ifadeler kullandı.



Alman teknik adam, "Attığı goller bize çok yardımcı oluyor. Sadece gol atmıyor, asist de yapıyor ve bir lider. Onda her şey var. İngiltere'nin kaptanı ve burada olduğu için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Bayern Münih'in geçtiğimiz yaz transfer döneminde Tottenham'dan kadrosuna kattığı Kane, bu sezon Alman ekibinde 41 maçta 40 gol, 13 asistlik performans ortaya koydu.





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