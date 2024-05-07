Modern pentatlonda Ulusal Sıralama 3. ayak yarışları tamamlandı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Türkiye Şampiyonası ve Ulusal Sıralama 3. ayak yarışları, Ankara'da yapıldı.



Eryaman TOHM'da yapılan yarışlarda 17 yaş altı kategorisinde Tülya Kesebir, 1264 puanla kadınlarda, Muhammed Emir Kurtulan da 1428 puanla erkeklerde birinci oldu.



19 yaş altında 1277 puanla Yaren Kalender kadınlarda, Barış Doğu Çelik ise 1470 puanla erkeklerde en iyi dereceyi elde etti.



Gençlerde 1281 puanla Bengisu Naz Öztegil kadınlarda, 1502 puanla Eren Kıvanç Taşyaran erkeklerde, büyüklerde İlayda Demir 782 puanla kadınlarda, Ali Akaydın 1124 puanla erkeklerde ilk sırada yer aldı.





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