Galatasaray, ilk transferini Portekiz'den yapıyor

Galatasaray, Portekizli orta saha Gonçalo Franco'nun transferi için Moreirense ile görüşmelerde son aşamaya geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, ilk transferini Portekiz'den yapıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2024 13:43
Son güncelleme 28 Mayıs 2024 17:05
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, ilk anlaşmasını bitirmek üzere.

Portekiz basınından Jornal de Noticias'ın haberine göre; Galatasaray, Gonçalo Franco'nun transferi için Moreirense ile görüşmelerde son aşamaya geldi.

Haberde, Portekizli orta saha oyuncusunun kariyerinde daha üst bir seviyeye çıkmak için Galatasaray'ın teklifine çok sıcak baktığı kaydedilirken, Galatasaray'ın Moreirense ile 2 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmak üzere olduğu belirtildi.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 35 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi.

GONÇALO FRANCO KİMDİR?

Portekiz'in Moreirense takımında orta saha pozisyonunda forma giyen Gonçalo Franco, 17 Kasım 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. 176 cm boyunda ve 68 kilo olan Gonçalo Franco, sağ ayağını kullanmaktadır.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery