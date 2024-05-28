Fred, Fenerbahçe'nin yeni Arda Güler'ini açıkladı

Fenerbahçeli futbbolcu Fred, sezonun bitmesinin ardından Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde tatil yapmayı tercih etti. Fred, taraftarla girdiği sohbette bir itirafta da bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Fred, Fenerbahçe'nin yeni Arda Güler'ini açıkladı
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28 Mayıs 2024 16:09
Son güncelleme 28 Mayıs 2024 16:10
Fenerbahçeli Fred ve eşi Monique Rodrigues, tatil için geldiği Kapadokya'ya hayran kalırken kendisini tanıyan futbolseverlerin fotoğraf çektirme ricalarını geri çevirmedi.

"KAPADOKYA ÇOK BÜYÜLEYECİ MUHTEŞEM BİR YER"

Kapadokya'da; Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Avanos ve Ürgüp'ün güzelliklerini doya doya gezen Fred ve ailesi sıcak hava balonuna binerek Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini gökyüzünden de izledi.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, gün doğumunu izleyerek başladığı gezisinde büyüleyici bir güzelliğe sahip olan peri bacaları manzarasında bol bol fotoğraf ve video çekti.

Brezilyalı oyuncu kendisini gezdiren turizmcilere yaptığı açıklamada, "Türkiye gerçekten her şeyiyle harika bir ülke. Liglerin sona ermesinin ardından Türkiye'nin kültürel zenginliklerini, dünyada eşi benzeri olmayan yerlerini görmek için ailemle beraber Kapadokya'dayız. Gerçekten çok büyüleyici bir yer. Burası herkesin ziyaret etmesi gereken bir yer " şeklinde konuştu.

''FENERBAHÇE'NİN YENİ ARDA GÜLER'İ O''

Fenerbahçeli genç taraftar Salim Soydemir ve Ahmet Gencer'in yanı sıra çevredekilerin fotoğraf çektirme teklifini geri çevirmeyen Fred, Nevşehir Belediyespor alt yapısında yetişen ve aslen Ürgüplü 18 yaşındaki Fenerbahçeli genç futbolcu Efekan Karayazı'dan da övgüyle bahsederek "Aynı Arda gibi o da geleceğin yıldız ismi olacak" dedi.

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