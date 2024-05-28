Lazio'da teknik direktör Igor Tudor konusunda önemli bir gelişme yaşandı.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Tudor'un, kulüp yönetimiyle sportif konularda fikir ayrılığı yaşadığı belirtildi.



Tudor'un bu nedenle önümüzdeki birkaç gün içerisinde takımdan ayrılabileceği kaydedildi.



Lazio'nun başına Mart ayında geçen 46 yaşındaki teknik adam, İtalyan ekibinde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.



Igor Tudor'un, Lazio ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU