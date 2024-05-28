LA Clippers ekibinin, The Stein Line'dan Marc Stein'a göre Chris Paul ve Kyle Lowry ile ilgilendiği iddia edildi.



Warriors'ın, Paul'un gelecek sezonki 30 milyon dolarlık kontratını garanti altına almak için 28 Haziran'a kadar vakti bulunuyor.



Paul ve Warriors, maaşını takasta kullanma ihtimaliyle birlikte son tarihi geri alma üzerine görüşmeler yapmıştı.



Lowry ise, Philadelphia 76ers ile olan sözleşmesini tamamladıktan sonra sınırsız serbest oyuncu olacak.





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