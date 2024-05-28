Altınordu'da teknik ekip netleşti

TFF 2. Lig ekibi Altınordu'da teknik direktörlük görevine gelen Olcay Şahan'ın ekibi belli oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Altınordu'da teknik ekip netleşti
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28 Mayıs 2024 13:54
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktörlük görevine Olcay Şahan'ın getirilmesinin ardından genç teknik adamın çalışacağı ekip de belli oldu.

İzmir temsilcisinde Hüseyin Yahyaoğlu ve Hakan Kesgin yardımcı antrenör, Volkan Erten kaleci başantrenörü, Sefa Ufuk Çeltik kaleci antrenörü olarak göreve başladı.

Kırmızı-lacivertlilerde Anıl Muştu analiz antrenörü, Umut Bayan izleme antrenörü, Ahmet Çeltikçi atletik performans antrenörü, Alkın Şimşek fitness antrenörü olarak belirlendi.

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