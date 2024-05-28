Dondurma kilo aldırır mı?

Sütlü veya çeşit çeşit meyvelerle hazırlanan dondurma, serinletici özelliğiyle yaz aylarının favorisi. Katkısız olarak doğal üretildiğinde de içerisindeki vitamin ve minerallerle de faydalı bir besin. Sıcak havalarda sevilerek tüketilen dondurmanın kilo yapıp yapmadığı merak ediliyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Dondurma, hamurlu tatlılara göre daha düşün kaloriye sahiptir. Ayrıca diğer tatlılara göre besin değeri yüksek, kalorisi de düşüktür. Fakat şeker ve fruktoz glukoz şurubu içeriği de göz önünde bulundurulmalı.

Dondurma kararında yendiği sürece kilo aldırmıyor. Ancak çok yüksek miktarlarda tüketimi, diğer gıdalar gibi kiloyu artırıcı etki gösteriyor. Eğer dondurmanızın üstüne karamel veya çikolata sos, krema, fındık ya da fıstık parçacıkları eklettirirseniz, masum gözüken dondurmanız en az 75-100 kalori artıyor.

1 top sossuz dondurma yaklaşık 120 kaloridir. Ancak külah ile tüketildiğinde kalorisi artmaktadır. Ayrıca dondurmaın üstüne sos eklendiğinde kalorisi de artıyor.

Meyveli dondurmada yağ oranı düşük olduğu için kalorisi de düşüktür. 100 gram sütlü dondurma yaklaşık 190 kalori içeriyor. Normal bir külah ise yaklaşık 20 kalori. Bu nedenle kilo kontrolüne dikkat ediliyorsa, light çeşitler tüketilebilir.

100 gram dondurmada; 148 mg kalsiyum, 115 mg fosfor, 63 mg sodyum, 181 mg potasyum, 0.1 mg demir, 440 IU A vitamini, 0.21 mg E vitamini, 0.21 mg B2 vitamini, 0.1 mg niacin bulunur.