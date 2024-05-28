Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kupa göndermesi

Galatasaray, bu sezon futbolda kazandığı 3 kupa üzerinden Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kupa göndermesi
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28 Mayıs 2024 13:55
Galatasaray, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından; Süper Lig, Süper Kupa ve Kadınlar Ligi'nde kazandığı kupaları paylaştı.

Bu paylaşımında Fenerbahçe'yi etiketleyen Galatasaray, "Kupalarımızı yakından görmek isterseniz bekleriz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Galatasaray'ın kullandığı görsel:



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