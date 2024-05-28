Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kupa göndermesi

Galatasaray, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından; Süper Lig, Süper Kupa ve Kadınlar Ligi'nde kazandığı kupaları paylaştı.
Bu paylaşımında Fenerbahçe'yi etiketleyen Galatasaray, "Kupalarımızı yakından görmek isterseniz bekleriz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Galatasaray'ın kullandığı görsel:
Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından; Süper Lig, Süper Kupa ve Kadınlar Ligi'nde kazandığı kupaları paylaştı.
Bu paylaşımında Fenerbahçe'yi etiketleyen Galatasaray, "Kupalarımızı yakından görmek isterseniz bekleriz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Galatasaray'ın kullandığı görsel:
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