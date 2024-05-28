Rummenigge: "Kompany yeni teknik direktörümüz olacak"

Bayern Münih'in efsane isimlerinden Karl-Heinz Rummenigge, Vincent Kompany'nin takımın başına getirileceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rummenigge: 'Kompany yeni teknik direktörümüz olacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2024 19:23
Bayern Münih'in efsane oyuncularından ve bir dönem CEO görevini de üstlenen Vincent Kompany, Bavyera ekibinin yeni teknik direktörünü açıkladı.

"KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK"

Karl-Heinz Rummenigge, Sky Sports'a yaptığı açıklamada Vincent Kompany'nin takımın başına getirileceğini açıkladı.

İşte Rummenigge'nin o açıklaması:

"Yönetimimiz yeni teknik direktör olarak Vincent Kompany'de karar kıldı. Son detayların ardından resmi açıklama yapılacak."

96 MAÇA ÇIKTI

Burnley'in başında 2 sezonda 96 resmi maça çıkan Vincent Kompany bu karşılaşmalarda 41 galibiyet, 24 beraberlik ve 31 mağlubiyet alırken maç başına 1.53 puan ortalaması tutturdu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery