Beşiktaş'ta 3 yıldız için geri sayım!

Sezonu Türkiye Kupası'yla kapatıp moral bulan Beşiktaş, yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, üç yıldız futbolcuyu kadroya katmak için çalışmalarına hız kazandırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 3 yıldız için geri sayım!
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28 Mayıs 2024 08:00
Son güncelleme 28 Mayıs 2024 17:09
Beşiktaş'ta kötü geçen sezon, Türkiye Kupası'yla mutlu sonla bitmişti. Yönetim, ligin de sona ermesi sonrasında yeni sezona yeni hoca ve kadroyla girmek için tüm çalışmalarını hızlandırdı. Yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen idareciler, bu doğrultuda bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı.

İLK HEDEF Dİ MARİA

Yönetimin ilk hedefi, Portekiz ekibi Benfica'yla sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria... 36 yaşındaki Arjantinli yıldızı kadrosuna katıp transfer dönemine iddialı bir giriş yapmayı planlayan idareciler, temaslarını hızlandırdı.

İLERİ UCA SEBASTİEN HALLER

Kanat hattında önceliği Di Maria'ya veren idareciler, santrfor için de gözünü Dortmund'dan Sebastien Haller'e dikti. Yönetim, 29 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyu Kartal yapmak istiyor. Satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle operasyonun tamamlanması amaçlanıyor.

STOPERDE HEDEF HERMOSO

Stoperdeki hedef ise Atletico Madrid'le yollarını ayıran Mario Hermoso... La Liga'dan birçok talibi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için tüm imkanlar seferber edilecek. 

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