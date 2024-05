Edin Terzic: 'Her takımı yenebilecek kapasitedeyiz'

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile karşılaşacak Borussia Dortmund'da teknik direktör Edin Terzic dev maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



Newcastle maçı sonrasında özgüven topladıklarını söyleyen Edin Terzic, "Grup aşamasında ilk maç gününde Paris'te hayal kırıklığı yaratan bir deneyim yaşadık, ardından ikinci maçta Milan ile berabere kaldık. Newcastle'a karşı oynayıp kazandığımız üçüncü maç gününden itibaren bir şeyler başarabileceğimize inanmaya başladığımızı fark ettik. Bu Şampiyonlar Ligi sezonunda daha gösterecek çok şeyimiz olduğunu fark ettik ve özgüvenimiz artmaya başladı." ifadelerini kullandı.



"TÜM TAKIMLARI YENEBİLİRİZ"



Eleme aşamaları için konuşan Edin Terzic şu sözlerle devam etti:



"Sonra eleme aşamalarına geldik ve kendi kendimize şöyle dedik, 'Elbette yolumuz her geçen gün zorlaşıyor ama aynı zamanda hedefe yaklaşıyoruz.' Mümkün olduğu kadar ileri gitmek için elimizden gelen her şeyi yapmak istedik ve şimdi bunu başardık. Tabii ki son adımı atmak istiyoruz."



Real Madrid'e karşı kazanma ihtimalleri olduğunu söyleyen Edin Terzic, "Gerçekten iyi bir performans sergiledik ve bu finale hak kazandık. Bu tecrübeyi sık sık yaşamış son derece güçlü bir takımla karşı karşıyayız ama bir maçta her şeyin mümkün olduğunu biliyoruz. Real Madrid'e karşı on kez oynasaydık muhtemelen kazanma ihtimalimiz çok düşük olurdu ama 90 dakikada veya penaltılar artı 120 dakikada, dünyadaki tüm rakipleri yenebilecek kapasiteye sahibiz." dedi.



Son olarak finali kazanmaları durumunda büyük bir hikaye yazacaklarını söyleyen Edin Terzic şu cümlelerle cümlelerini noktaladı:



"Kulüp tarihinde bunu sadece bir kez başardık, bu da bu şansın bizim için ne kadar özel olduğunu gösteriyor. Başarılı olmamız kolaylaşmıyor ve bu yüzden kazanmanın çok özel bir hikaye olacağını düşünüyorum."





