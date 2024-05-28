Red Bull Cliff Diving 2024 Atina'da başladı

Red Bull Cliff Diving'de sezon açılışı Atina'da gerçekleşti.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs'ta gerçekleşen sezonun açılış mücadelesinde kadınlar kategorisinde Kanadalı genç sporcu Molly Carlson, erkekler kategorisinde ise geçen yılın şampiyonu Constantin Popovici zafere ulaştı.



Son iki sezonda Red Bull sporcusu Rhiannan Iffland'ın hemen arkasında ikinci gelen Carlson, son şampiyonu sadece 0,1 puan farkla geride bırakarak ilk etapta zirvenin sahibi oldu.



Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin son şampiyonu olarak sahneye çıkan Rumen sporcu Popovici ise 27 metrelik platformda sergilediği performansla toplamda 424.15 puan alarak ilk etabı lider olarak tamamladı.



Her yıl izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin her durağında 8 erkek, 8 kadın atlayışçı ve 4 erkek, 4 kadın joker atlayışçı olmak üzere toplam 24 sporcu kategorisinin en iyisi olmak için mücadele ediyor.



Antalya etabı 29 Eylül'de gerçekleşecek olan yarışmanın ikinci etabı 8 Haziran'da ABD'de düzenlenecek.



Yarışma, ikinci etabın ardından, 30 Haziran'da İtalya, 20 Temmuz'da İrlanda, 10 Ağustos'ta Norveç ve 25 Ağustos'ta Kanada'da devam edecek. Etkinlik, 10 Kasım'da Avustralya'da final yapacak.





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