Barcelona 16 yaşındaki genç yeteneği transfer ediyor

Gelecek adına çalışmalarını sürdüren Barcelona gözünü Gent forması giyen Jorthy Mokio'ya çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona 16 yaşındaki genç yeteneği transfer ediyor
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29 Mayıs 2024 00:29
Bu sezon LaLiga'da şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran Barcelona gelecek adına çalışmalarına hız verdi.

GÖZLER 16 YAŞINDAKİ STOPERDE

Relevo'da yer alan habere göre Barcelona, Gent ile 4 resmi maçta süre bulan 16 yaşındaki stoper Jorthy Mokio için harekete geçti.

Haberin detaylarında Manchester City ve Roma'nın da takibinde olan genç yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Barcelona'nın çalışmalarına hız verdiği söylendi.

Barcelona - Paris Saint-Germain çeyrek finalinde stadyuma giden Jorthy Mokio için artık son kararın kendisinde olduğu da iddia edildi.

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