Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? 2024 - 2025

Galatasaray topladığı 102 puanla şampiyonluğa ulaştı. Ezeli rakibi Fenerbahçe ise 99 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonu ise 2024-2025 sezonuna ilişkin yapılan planlamayı açıkladı. Yeni sezon başlamadan önce takımlar yaz transfer sezonu geçirecek. Süper Lig'de heyecan Ağustos ayında yeniden başlayacak. Transfer sezonu ise lig başladıktan sonra da devam edecek. Peki Süper Lig 2024-2025 sezonu ne zaman başlayacak? İşte, TFF tarafından açıklanan program…

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 26 Mayıs Pazar günü oynanan maçların ardından sona erdi.

Yeni sezon ise 9 Ağustos'ta başlayacak ve 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak

Trendyol 1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. TFF 2. Ligde 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.