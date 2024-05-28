Aziz Yıldırım: "Bunların hepsi yalan"

Aziz Yıldırım, sosyal medyada Londra'ya gitmeyeceğine dair dolaşan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ve Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğini açıkladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aziz Yıldırım: 'Bunların hepsi yalan'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2024 19:01
Aziz Yıldırım, sosyal medyada Londra'ya gitmeyeceğine dair dolaşan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ve Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğini duyurdu.

"BU HABERLER YALAN"

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yayılan, Londra'ya gitmeyeceğim yönündeki haberler yalandır. Kongre üyelerimiz ve taraftarlarımızla yaptığım toplantılarda da belirttiğim gibi, cumartesi günü Londra'ya gideceğim ve Şampiyonlar Ligi Finali'ni izleyeceğim." dedi.

"MOURINHO İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Jose Mourinho ile görüşeceğini söyleyen Yıldırım, "Yine konuşmalarımda ifade ettiğim gibi, Jose Mourinho ile yüz yüze görüşeceğim. Benim ifadelerim dışında, servis edilen manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim." diyekonuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery