AGROT hisse neden düşüyor, düştü?

Geçtiğimiz yıl kasım ayında 5.21 liradan halka arz edilen ve kısa süre içerisinde 47 liraya kadar sert yükseliş yaşayan Agrotech teknoloji hissesi bugün bir kez daha taban oldu. Hisse son 4 günde yüzde 40 değer yitiriken hissede uzun süredir işlem yapan eski medya patronu oyuncunun satış yaptığı konuşuluyor.

Şirketin hissesinin kasım ayında 5.21 liradan halka arz edilmesine rağmen şirket hisse fiyatı 47 lira ile tarihi zirveye ulaştığı 20 şubat tarihinde "gerçek fiyat değerini yansıtmadığı için 10 milyon lotluk geri alım programı" açıklamıştı.

O dönem şirkete büyük tepki gelmiş 5 liradan halka arz edilen hissenin 40 lira üzerinden alım yapılacak olması şaşırtıcı bulunmuştu.

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım görkemli bir tanıtım toplantısıyla elektrikli otomobil üreteceğini açıklamıştı.



Öte yandan şirket KAP'a bir haber daha göndererek yerli elektrikli otomobil üreteceğini açıklamıştı.

4 Nisan tarihinde "Teknoloji ve tarım alanında faaliyet gösteren Agrotech Grup'un şirketi Joyce Elektrikli Araçlar Teknolojileri, elektrikli araç, motor ve batarya üretimine başlayacağını duyurdu."şeklinde haber medyada yer aldı. Şirket görkemli bir toplanı ile araba hakkında bilgi verdi.

Şirket tarafından KAP'a yoğun bir şekilde olumlu haberler gönderilirken hissede pozisyonu olduğu öne sürülen eski medya patronunun senette satış yaptığı iddia edildi.

Söz konusu oyuncu son 1 haftada satışlarını yoğunlaştırıken, 4 günde ise taban taban satış yaptı. Hisse 4 günde yüzde 40 değer kaybetti.

Hisse değer kaybederken Agrotech mağdurları ortaya çıkmaya başladı. Borsa kulislerinde dolaşan iddialara göre, aralarında çok sayıda akademisyen ve bürokrat bin lira olacak diye 40 lira seviyesinden Agrotech hissesi aldı.