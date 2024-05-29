Konferans Ligi'nde final zamanı

UEFA Konferans Ligi finalinde Olympiakos ile Fiorentina karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Konferans Ligi'nde final zamanı
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29 Mayıs 2024 00:49
Son güncelleme 29 Mayıs 2024 08:13
UEFA Konferans Ligi finalinde şampiyon belli oluyor. Dev finalde Yunan ekibi Olympiakos ile İtalyan temsilcisi Fiorentina karşı karşıya gelecek.

AEK Arena'da oynanacak maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek ve karşılaşma TSİ 22.00'de TV8.5'tan naklen yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Olympiakos'un muhtemel 11'i: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Iborra, Hezze; Fortounis, Chiquinho, Podance; El Kaabi.

Fiorentina'nın muhtemel 11'i: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.

OLYMPIAKOS'UN YOLU

Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde başlayan Olympiakos; grubunu üçüncü sırada bitirdi ve Konferans Ligi'ne katıldı.

Olympiakos sırasıyla Maccabi Tel Aviv, temsilcimiz Fenerbahçe ve Aston Villa'yı eleyerek finale yükseldi.

FIORENTINA'NIN YOLU

Fiorentina ise UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını topladığı 12 puanla lider tamamladı.

İtalyan ekibi ise, Maccabi Haifa, Viktoria Plzen ve Club Brugge'ü mağlup ederek adını finale yazdırdı.

 
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