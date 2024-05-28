Haber Tarihi: 28 Mayıs 2024 15:03 - Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024 15:03

Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL 2024 sınav takvimi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları ile ilgili gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. AÖL 3. dönem sınavlarının tarihi, öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 eğitim yılı 3. dönem sınavlarına hazırlanan adaylar, MEB takviminde yayınlanan sınav tarihine göre sınavlara hazırlanacak. Peki, Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman

Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL 2024 sınav takvimi
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Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, lise diploması almak için eğitim hayatına dışarıdan devam eden öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı yapılan açıklamada sınav takvimi netleşti. İşte, AÖL 2024 sınav takvimi...

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; Açık lise 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde uygulanıyor. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre tanınıyor.

Açık Lise sınavları değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
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