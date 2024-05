Arefe günü resmi tatil mi? 2024 Kurban bayramı arefe ne zaman?

2024 Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı, bayram öncesi plan yapmaya başlayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl bayram sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sene başı yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak.

Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma gününün de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak.





Arefe günü içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiği vurgulanıyor.İhlas Suresi'nin Arapça okunuşu:"Kul hüvellahü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehad."İhlas Suresi'nin Türkçe çevirisi:"De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."Arife gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ' Arife gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.'Arife bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh'İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu:'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran'Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır.Her kim bu duayı okursa büyük mük,fata nail olur.* Resulullah (s.a.v)şöyle buyurdu:Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.Dua şudur:İmam-ı Tirmizi, Resul-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır," buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir:* "La ilahe illallahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve ala küli şey'in kadir."Buh,ri'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.* "Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nuran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri...""Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver."Müslümanlar en büyük mutluluk ve sevinç günlerinden biri olan Ramazan Bayramı'nı heyecanla bekliyor. Ramazan Bayramı arefesi bu sene 24 Haziran 2017 Cumartesi gününe denk gelmektedir. Bir çok hikmeti ihtiva eden ve oruç ayı olan Ramazan-ı Şerif arefe günü olan 24 Haziran'da tutulacak son oruç veda edilecek. Akabinde 25 Haziran Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve 27 Haziran'da son bulacak.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre Ramazan Bayramı'nın başlangıç tarihi de belli oldu. 27 Mayıs 2017'de başlayan Ramazan ayı 24 Haziran Cumartesi günü bitecek ve 24 Haziran'da arefe günü yaşanacak. Ramazan Bayramı ise 25-26-27 Haziran tatillerini kapsayacak. 25 Haziran'ın Pazar'a denk gelmesi ve Çarşamba gününe kadar tatil olması nedeniyle, birçok çalışan Cuma akşamından itibaren tatile çıkmayı planlıyor. Böylelikle istenirse Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleriyle birlikte 5 günlük bir tatil elde edilebilecek.Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir. Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre:"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)Ramazan Bayramının yaklaştığı bugünlerde Müslümanlar arife gününü hangi ibadetler yapılır merak ediyorlar. Ramazan Bayramına az bir zaman kalması nedeni ile arife gününde yapılacak olan ibadetleri sizler için derledik. Arife günü kuşluk namazı, teşbih namazı ve şükür namazı kılarak gündüzünü ve ramazanın son gününü ihyaya çalışılmalıdır. Yine bu günde fitre veremeyenler iki rek,t namaz kılıp Allaha iltica ederler. Bu günde kabirleri (ölmüşleri)ziyaret etmek onlara Yasin ve mülk sureleri gibi Kuran okumak, onlara hediyeler göndermek çok faziletli ibadetlerdendir. Yine Arife günü istiğfar, salavat, kelime-i tevhit okuyarak hususi hatimler yapmakta faziletli ibadetlerdendir. Ayrıca bin ihlası şerif okuyarak ihlas hatmi yapmak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Bu günün gündüzünde olduğu gibi gecesini de ibadetle geçirmek lazımdır. Zira arife gecesini ihya eden kişiye cennet vacip olur buyrulmuştur.Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.Arefe günü içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiği vurgulanıyor.İhlas Suresi'nin Arapça okunuşu:"Kul hüvellahü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehu küfüven ehad."İhlas Suresi'nin Türkçe çevirisi:"De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."Arife gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ' Arife gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.'Arife bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh'İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu:'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran'Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır.Her kim bu duayı okursa büyük mük,fata nail olur.* Resulullah (s.a.v)şöyle buyurdu: