Sezon içerisinde fazlaca teknik direktör değişikliğine giden ve sezonun son haftalarında takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş yönetimi gelecek sezonun teknik direktör arayışlarına hız verdi.
GÖZLER YUNANİSTAN'DA
Nuri Şahin ile görüşen ve büyük oranda anlaşma sağlayan Beşiktaş'tan yeni bir hamle daha geldi.
RESMEN TEMASA GEÇİLDİ
Sercan Dikme'nin haberine göre; siyah beyazlı takım, teknik direktör Razvan Lucascu ve kulübü PAOK ile temasa geçti.
ÇIKIŞ MADDESİ BULUNUYOR
Bununla birlikte, Razvan Lucescu'nun sözleşmesinde 5 büyük ligden teklif gelmesi durumunda 2 milyon, 5 büyük lig dışından gelecek teklifler için 4 milyon euroluk bir çıkış maddesinin bulunduğu belirtildi.
161 MAÇA ÇIKTI
2021 yılında PAOK'un başına geçen Razvan Lucescu 161 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 91 galibiyet, 36 beraberlik ve 34 yenilgi alırken maç başına 1.92 puan ortalaması yakaladı.
GÖZLER YUNANİSTAN'DA
Nuri Şahin ile görüşen ve büyük oranda anlaşma sağlayan Beşiktaş'tan yeni bir hamle daha geldi.
RESMEN TEMASA GEÇİLDİ
Sercan Dikme'nin haberine göre; siyah beyazlı takım, teknik direktör Razvan Lucascu ve kulübü PAOK ile temasa geçti.
ÇIKIŞ MADDESİ BULUNUYOR
Bununla birlikte, Razvan Lucescu'nun sözleşmesinde 5 büyük ligden teklif gelmesi durumunda 2 milyon, 5 büyük lig dışından gelecek teklifler için 4 milyon euroluk bir çıkış maddesinin bulunduğu belirtildi.
161 MAÇA ÇIKTI
2021 yılında PAOK'un başına geçen Razvan Lucescu 161 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 91 galibiyet, 36 beraberlik ve 34 yenilgi alırken maç başına 1.92 puan ortalaması yakaladı.
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