Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert, takım arkadaşı Anthony Edwards'ı Miami Heat'in efsanevi oyuncusu Dwyane Wade'e benzetti.



Timberwolves ekibi Batı Konferansı Finalleri serisinde Mavericks'e karşı 3-0 geride olsa da, The Athletic'ten Sam Amick'e konuşan Gobert, şampiyonluk arayışından vazgeçmediğini, ilham olarak 2005-06 sezonunun Miami Heat ekibine bakarak gösterdi:



"Elimizde 22 yaşında olan Ant var ve Dwyane Wade de o yaşta şampiyonluk kazanmıştı. Wade asıl adamdı ama etrafı onun gelişmesine yardımcı olan diğer tecrübeli oyuncularla çevriliydi.



Ben de takımımız hakkında böyle düşünüyorum. Ant henüz en iyi döneminde değil ama hâlâ şampiyonluğa ulaşan bir takıma liderlik etme kapasitesine sahip. Kendisi için şu süreçte en önemli şey, her gün bir şeyler öğrenmeye ve gelişmeye istekli olmak ve bunu da yapmış durumda.



Bazen kaybetmenin verdiği acı çıkarılacak en iyi ders olur fakat sanırım bunun bir kısmını da yaşadık. Bence bu kadarı bize yetti. Zaman kazanma zamanıdır."



Heat'i ilk NBA şampiyonluğuna taşıdığında aslında 24 yaşında olan Wade, Heat'in 2006 NBA Finalleri'nde ilk iki maçı kaybetmesinin ardından Dallas Mavericks'e karşı üst üste alınan dört galibiyette başrol oynamıştı.



Heat süperstarı, serideki maç başına 34,7 sayı, 7,8 ribaund, 3,8 asist ve 2,7 top çalma ortalamalarıyla seride Finaller MVP'si ödülünün de sahibi olmuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU