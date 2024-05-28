Off-road tutkunları, Kocaeli'de buluşacak

Off-road tutkunları, hafta sonu Kocaeli'de düzenlenecek festivalde buluşacak. Festivale 200 yarışmacı katılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Off-road tutkunları, Kocaeli'de buluşacak
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28 Mayıs 2024 16:18
Kocaeli'nin Gebze ilçesi, 2. Off-Road Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Denizli Mahallesi'ndeki Denizli Gölet'inde bu yıl ikincisi düzenlenecek festivale, 100 araç ve 200 yarışmacı katılacak.

Pilotlar, 1 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'dan itibaren ekstrem etabı ve 2 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan itibaren hız etabı için piste çıkacak.

Yaklaşık 6 bin izleyicinin yerini alması beklenen 2. Gebze Off-Road Festivali, pazar günü saat 17.00'deki ödül töreninin ardından sona erecek.

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