Haziran seminer dönemi ne zaman? 2024 MEB takvimi

Yeni eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetleri tarihi açıklandı. Yüz binlerce öğretmen şimdi açıklanan resmi tarihleri öğrenmek istiyor. İşte, MEB 2024-2025 dönemi seminer tarihleri...



ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini ilan etti.



Seminerlerin online mı, yüz yüze mi düzenleneceğine ilişkin bilgi henüz net değil.



MEB SEMİNER BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Milli Eğitim Bakanlığı haziran öğretmen seminer başvuru formu ekranı açıldı. 14-28 Haziran haftası öğretmenler için mesleki çalışma dönemi yapılacak. Okulların kapanmasıyla il dışına çıkacak öğretmenler bulundukları illerde seminerlere katılabilecek. Görev yaptığı okulda olmayacak öğretmenler bulunduğu ilde seminerlere katılabilecek. Öğretmen haziran seminer başvurusu için veri.meb.gov.tr adresinden yapılacak. İki gün ortak metnin incelemesi, 2 gün programı değişen öğretmenlerin zümre şeklinde program incelemesi yapılacak. Bir gün de kurul komisyon çalışmaları için ayrılacak. Öğretmenler inceleme raporlarını veri.meb.gov.tr üzerinden yükleyerek Bakanlık sistemine ulaştıracak. MEB öğretmen seminer başvuru ekranı için aşağıdaki linke tıklayın.









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