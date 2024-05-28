Martial, Manchester United'a veda etti

2015' yılından bu yana Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen Anthony Martial, Kırmızı şeytanlara veda



Fransız golcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını açıkladı.



Martial yaptığı açıklamada, kariyerinde yeni bir sayfa açma zamanının geldiğini dile getirdi ve "Manchester United hep kalbimde olacak" ifadelerini kullandı.



MANCHESTER UNITED KARİYERİ



Manchester United formasıyla toplamda 317 maça çıkan Martial, bu karşılaşmalarda toplam 90 gol ve 47 asistlik performans sergiledi.





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