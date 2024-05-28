Martial, Manchester United'a veda etti

Fransız golcü Anthony Martial, 2015 yılından bu yana formasını giydiği Manchester United'dan ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Martial, Manchester United'a veda etti
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28 Mayıs 2024 14:01
2015' yılından bu yana Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen Anthony Martial, Kırmızı şeytanlara veda

Fransız golcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını açıkladı.

Martial yaptığı açıklamada, kariyerinde yeni bir sayfa açma zamanının geldiğini dile getirdi ve "Manchester United hep kalbimde olacak" ifadelerini kullandı.

MANCHESTER UNITED KARİYERİ

Manchester United formasıyla toplamda 317 maça çıkan Martial, bu karşılaşmalarda toplam 90 gol ve 47 asistlik performans sergiledi. 

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