Tottenham opsiyonu kullandı: Timo Werner

Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham, gelecek sezon için ilk transferini yaptı.



İngiliz temsilcisi, Leipzig'den kiraladığı Timo Werner'in sözleşmesinde yer alan 1 yıl daha kiralama opsiyonunu kullandığını açıkladı.



Tottenham, Alman futbolcu için Leipzig'e yaklaşık 15 milyon euro ödeyecek.



Ada ekibinde bu sezon 56 maçta forma giyen Werner, 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.





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