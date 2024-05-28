Tottenham opsiyonu kullandı: Timo Werner

Tottenham, Leipzig'den kiraladığı Timo Werner'in sözleşmesinde yer alan 1 yıl daha kiralama opsiyonunu kullandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Tottenham opsiyonu kullandı: Timo Werner
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28 Mayıs 2024 22:28
Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham, gelecek sezon için ilk transferini yaptı.

İngiliz temsilcisi, Leipzig'den kiraladığı Timo Werner'in sözleşmesinde yer alan 1 yıl daha kiralama opsiyonunu kullandığını açıkladı.

Tottenham, Alman futbolcu için Leipzig'e yaklaşık 15 milyon euro ödeyecek.

Ada ekibinde bu sezon 56 maçta forma giyen Werner, 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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