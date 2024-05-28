Napoli'nin yeni teknik direktörü belli oluyor!

Serie A ekibi Napoli, Antonio Conte ile 3 yıllığına anlaşma sağladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli'nin yeni teknik direktörü belli oluyor!
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28 Mayıs 2024 20:45
Bu sezon sezonu onuncu sırada tamamlayan ve taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Napoli, yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli, Francesco Calzano'nun yerine Antonio Conte'yi getirecek.

Habere göre; İtalyan ekibi deneyimli teknik adamla 3 yıllık anlaşma sağladı.

54 yaşındaki İtalyan çalıştrııcı ile son görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Juventus, Atalanta, Chelsea, Inter gibi dev takımları çalıştıran Conte, son olarak Tottenham'ı çalıştırmıştı.

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