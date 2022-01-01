İşte EURO24 rakibimiz Çekya'nın kadrosu

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te A Milli Takım'ın rakiplerinden Çekya'nın aday kadrosu açıklandı.



F grubunda son maçta karşılaşacağımız Çekya'nın aday kadrosu şu şekilde:



Kaleci: Vítezslav Jaros (SK Sturm Graz), Matej Kovar (Bayer 04 Leverkusen), Jindrich Stanek (SK Slavia Praha)



Defans: Vladimir Coufal (West Ham United FC), David Doudera (SK Slavia Praha), Tomas Holes (SK Slavia Praha), Robin Hranac (FC Viktoria Plzeň), David Jurasek (TSG 1899 Hoffenheim), Ladislav Krejci ml. (AC Sparta Praha), Martin Viiík (AC Sparta Praha), Tomas Vlcek (SK Slavia Praha), David Zima (SK Slavia Praha)



Orta Saha: Antonin Barak (ACF Fiorentina), Vaclav Cerny (VfL Wolfsburg), Lukas Cerv (FC Viktoria Plzeň), Matej Jurasek (SK Slavia Praha), Ondrej Lingr (Feyenoord), Lukas Provod (SK Slavia Praha), Michal Sadilek (FC Twente), Tomas Soucek (West Ham United FC), Pavel Sulc (FC Viktoria Plzeň)



Forvet: Adam Hlozek (Bayer 04 Leverkusen), Tomas Chory (FC Viktoria Plzeň), Mojmir Chytil (SK Slavia Praha), Jan Kuchta (AC Sparta Praha), Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen)



Şampiyona öncesinde 7 Haziran'da Malta ve 10 Haziran'da Kuzey Makedonya ile özel maç yapacak olan Çekya'nın nihai kadrosu 7 Haziran'da UEFA'ya bildirilecek.



