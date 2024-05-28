Aziz Yıldırım'dan Mourinho ve transfer açıklaması

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ve transfer için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aziz Yıldırım'dan Mourinho ve transfer açıklaması
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28 Mayıs 2024 14:56
Son güncelleme 28 Mayıs 2024 15:15
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Jose Mourinho ile ilgili konuşan Yıldırım, "Şampiyon olabilmek için, önce iyi takım olması lazım. İyi teknik direktör, iyi yönetim olması lazım. Yönetim var. Teknik direktör olarak da iyi bir teknik direktör getireceğiz. Futbol takımımıza en azından 3-4 kaliteli oyuncuları da transfer edeceğiz. Bu hafta sonu ben de Londra'ya gideceğim. Anlaşacağız, Mourinho'yu getireceğiz." dedi.

Yıldırım, açıklamalarına, "Cumartesi günü Londra'da Mourinho ile buluşacağız. Mourinho hem derbiyi hem İstanbulspor maçını izlediğini bana kendi söyledi. Yapılacak transferleri de Cumartesi günü bana söyleyecektir. Kimi isterse alacağız! Onunla konuşup takım hakkında ne gerekiyorsa ona göre hazırlık yapacağız." diye devam devam etti.

Aziz Yıldırım, "Ne istiyorsa yapacağız, problem yok. Para sorunu yok bilin. Fenerbahçe'nin her zaman parası vardır." sözlerini sarf etti.

MAHMUT USLU'NUN AÇIKLAMASI

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu, "Aziz başkanın cumartesi günü Londra'ya gidip görüşüp görüşmeyeceğini bilmiyorum. Daha önce gittik görüştük. Başkanın ilk görüşmesinden sonra görüşmeler de oldu. 1'inde mi 2'sinde mi biter bilmem" dedi.

JOSE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

Öte yandan Jose Mourinho, geleceğine dair açıklamada bulunduPortekizli teknik adamın o açıklamaları için tıklayınız.



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