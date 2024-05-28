Barcelona, Flick ile imzalıyor!

Barcelona, Alman teknik adam Hansi Flick ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barcelona, Flick ile imzalıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2024 13:37
Son güncelleme 28 Mayıs 2024 17:06
Barcelona, Xavi Hernandez'in ardından teknik direktörlük koltuğunu Hansi Flick'e emanet etmeye hazırlanıyor.

Salı günü Barcelona'ya giden Alman teknik adam, çarşamba günü Barcelona ile resmi sözleşme imzalayacak.

Barcelona ile Flick arasındaki sözleşmenin 2 yıllık olması bekleniyor.

Son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran 59 yaşındaki Flick, Eylül 2023'te görevinden ayrılmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery