Barcelona, Flick ile imzalıyor!

Barcelona, Xavi Hernandez'in ardından teknik direktörlük koltuğunu Hansi Flick'e emanet etmeye hazırlanıyor.
Salı günü Barcelona'ya giden Alman teknik adam, çarşamba günü Barcelona ile resmi sözleşme imzalayacak.
Barcelona ile Flick arasındaki sözleşmenin 2 yıllık olması bekleniyor.
Son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran 59 yaşındaki Flick, Eylül 2023'te görevinden ayrılmıştı.
Salı günü Barcelona'ya giden Alman teknik adam, çarşamba günü Barcelona ile resmi sözleşme imzalayacak.
Barcelona ile Flick arasındaki sözleşmenin 2 yıllık olması bekleniyor.
Son olarak Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran 59 yaşındaki Flick, Eylül 2023'te görevinden ayrılmıştı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU