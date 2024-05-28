Beşiktaş'tan Salih Uçan'a yeni teklif!

Beşiktaş, sözleşmesi sona erecek Salih Uçan'a revize edilmiş yeni bir kontrat teklif edecek. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Salih Uçan'a yeni teklif!
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28 Mayıs 2024 21:18
Beşiktaş, yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı Salih Uçan için yeni bir adım atıyor.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Salih Uçan'la birkaç gün sonra bir kez daha masaya oturacak.

YENİ KONTRAT TEKLİF EDİLECEK

Başarılı oyuncuya, bir önceki teklife oranla revize edilmiş bir kontrat teklif edilecek.

Anlaşma sağlanması halinde 30 yaşındaki oyuncu için resmi açıklama yapılacak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Bu sezon Beşiktaş'ta 38 maça çıkan Salih Uçan, 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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