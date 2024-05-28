Beşiktaş'tan Salih Uçan'a yeni teklif!

Beşiktaş, yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı Salih Uçan için yeni bir adım atıyor.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Salih Uçan'la birkaç gün sonra bir kez daha masaya oturacak.
YENİ KONTRAT TEKLİF EDİLECEK
Başarılı oyuncuya, bir önceki teklife oranla revize edilmiş bir kontrat teklif edilecek.
Anlaşma sağlanması halinde 30 yaşındaki oyuncu için resmi açıklama yapılacak.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Bu sezon Beşiktaş'ta 38 maça çıkan Salih Uçan, 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Salih Uçan'la birkaç gün sonra bir kez daha masaya oturacak.
YENİ KONTRAT TEKLİF EDİLECEK
Başarılı oyuncuya, bir önceki teklife oranla revize edilmiş bir kontrat teklif edilecek.
Anlaşma sağlanması halinde 30 yaşındaki oyuncu için resmi açıklama yapılacak.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Bu sezon Beşiktaş'ta 38 maça çıkan Salih Uçan, 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
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