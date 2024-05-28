Haber Tarihi: 28 Mayıs 2024 11:38 - Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024 11:38

29 Mayıs: Çarşamba günü okullar tatil mi? 2024

29 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi? Merak edenler için detayları haberimizde derledik.

29 Mayıs: Çarşamba günü okullar tatil mi? 2024
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29 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu tarihte hava koşulları ve resmi tatiller gibi faktörlerin eğitim sürecini nasıl etkileyeceği konusu sıkça gündeme geliyor. Özellikle bu dönemde, öğrencilerin ders programlarının aksamaması ve velilerin planlarını düzgün yapabilmesi açısından, her türlü gelişme yakından takip ediliyor. 29 Mayıs'ta okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek isteyenler için detaylar haberimizde...

29 Mayıs'ta Okullar Tatil Mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, son açıklamasında 29 Mayıs günü Türkiye genelindeki okulların tatil edilmeyeceğini duyurdu. Bakanlık yetkilileri, normal ders programının bu tarihte işleneceğini ve öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edeceğini belirtti. Karar, ülke genelinde tüm illeri kapsıyor. Bu nedenle, 29 Mayıs günü öğrenciler ve veliler normal ders programına devam edecek.
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