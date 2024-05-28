Arsenal'de Thomas Partey kararı!

Arsenal'de sakatlıklar sebebiyle bu sezon fazla süre bulamayan Thomas Partey için karar verildi.



Romano'nun haberine göre; Arsenal bir yıl sözleşmesi kalan Thomas Partey'e gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.



Ganalı futbolcunun ise İngiliz devinden ayrılmak istemediği belirtildi.



Henüz yeni sözleşme teklif edilmeyen 30 yaşındaki oyuncunun yaz transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Partey, sakatlıklarla boğuştuğu bu sezonda yalnızca 16 kez Arsenal formasını giyebildi.





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